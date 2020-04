Red 15:22 Covid-19: Polizia locale ancora in prima linea Otto controlli agli esercizi commerciali, 140 alle persone e tre sanzioni. Questo il bilancio dell´attività della Polizia locale di Sassari, che anche ieri (martedì), ha pattugliato tutto il territorio per assicurare il rispetto della normativa in materia di contrasto al CoronaVirus



SASSARI – Otto controlli agli esercizi commerciali, 140 alle persone e tre sanzioni. Questo il bilancio dell'attività della Polizia locale di Sassari, che anche ieri (martedì), ha pattugliato tutto il territorio per assicurare il rispetto della normativa in materia di contrasto al Covid-19.



Il Comando ha dovuto sanzionare una coppia che in auto andava a fare la spesa, un'altra coppia che si recava in banca ed un giovane che passeggiava nel cuore della città. Gli agenti, durante i numerosi controlli, spesso si trovano a contatto con persone, ognuno con la propria storia di vita, le proprie sofferenze e le proprie preoccupazioni. Non è soltanto un lavoro di controllo e sanzionamento, il loro, ma anche di ascolto e comprensione delle esigenze e delle situazioni, sempre nel rispetto delle norme.



Ieri, tra i tanti, c'è stato un signore ultra90enne, seduto davanti alla propria attività di barbiere a cui è molto legato. Aveva alzato la serranda del negozio, che era comunque deserto, e si era messo lì davanti con una sedia. È stato avvicinato dagli agenti, a cui era arrivata una segnalazione. L'uomo ha abbassato la serranda della sua amata attività, è salito sul suo mezzo di trasporto ed è tornato a casa, seguito con grande discrezione dalla Polizia locale, che si è assicurata che rientrasse nel suo domicilio.