Red 17:14 Covid-19, Lanusei: esce e lo beccano con la marijuana I poliziotti hanno perquisito un 20enne e, in una tasca interna del cappotto, hanno trovato tre involucri di marijuana, per un peso complessivo di circa 6,5grammi. Il giovane è stato quindi segnalato alla Prefettura e sanzionato, poiché si trovava fuori dal proprio domicilio senza alcuna valida giustificazione



LANUSEI - La Polizia di Stato, nell’ambito dei servizi finalizzati alla prevenzione e vigilanza sul rispetto delle normative contro la diffusione del CoronaVirus, ha sorpreso a Lanusei, per strada, un 20enne. Interpellato sul perchè si trovasse fuori dal proprio domicilio, non solo non ha fornito alcuna valida motivazione, maha mostrato segni di nervosismo.



I poliziotti, insospettiti, lo hanno perquisito e, in una tasca interna del cappotto, hanno trovato tre involucri di marijuana, per un peso complessivo di circa 6,5grammi. Il giovane è stato quindi segnalato alla Prefettura e sanzionato, poiché si trovava fuori dal proprio domicilio senza alcuna valida giustificazione.