Red 9:22 Violenza sulle donne: «non bisogna abbassare la guardia» «Lo Stato sia ancora più efficiente nel contrasto alla violenza di genere», chiede la deputata algherese del Movimento 5 stelle Paola Deiana, in un momento così delicato per la vita di tutti







Nella lettera delle onorevoli, nella quale viene lanciato un'alleanza trasversale promossa dalla deputata pentastellata Stefania Ascari, vengono sottolineate le iniziative del Governo assolutamente necessarie: «Ben vengano – si legge - il numero telefonico di emergenza e l’App 1522, così come l’App YouPol. Di grande importanza, poi, il recente decreto ad opera del Ministero delle Pari opportunità che, con iter straordinario, ha erogato i 30milioni di fondi per i centri antiviolenza». Ma questo non basta ancora, come spiega la capogruppo della Camera in Commissione Ambiente: «È necessario vigilare sulle Regioni, perché le risorse siano trasferite ai centri in maniera celere ed efficiente».



Inoltre, le quaranta deputate sollecitano i ministri affinché le raccomandazioni contenute nel documento redatto dalla Commissione parlamentare sul femminicidio, in cui si parla, ad esempio, di applicazione rigorosa delle misure civili e penali a protezione delle donne e di interventi in materia di incontri protetti e visite dei genitori per ridurre i rischi, vengano recepite ed implementate nel più breve tempo possibile. «Ogni ora che passa si potrebbe verificare una violenza, un abuso, un maltrattamento, che potrebbero anche non essere denunciati e rimanere sommersi. E lo Stato deve essere presente per prevenire ogni femminicidio, in ogni circostanza, sempre», precisa Deiana, che con soddisfazione accoglie l’approvazione degli emendamenti proposti dalla Commissione sul femminicidio: «Si tratta di ulteriori 3milioni in più da destinare ai centri antiviolenza e alle case rifugio per affrontare l’emergenza CoronaVirus e accogliere altre donne». Commenti ALGHERO - «L’emergenza sanitaria ci ha portato a tenere alta anche l’attenzione sulla violenza di genere, un tema su cui non si può e non si deve abbassare comunque mai la guardia. Con l’obbligo di stare a casa è aumentato il rischio di violenza nei confronti di donne e bambini e parallelamente sono purtroppo diminuite le richieste d’aiuto: fare anche una sola telefonata quando sei in casa diventa molto complicato. Per questo, è importante continuare a sensibilizzare sull’argomento e per questo, con altre trentanove deputate, abbiamo scritto una lettera ai ministri Elena Bonetti, Alfonso Bonafede (Giustizia) e Francesco Boccia, chiedendo loro che lo Stato sia ancora più efficiente nel contrasto alla violenza di genere nei giorni del Coronavirus». È quanto afferma la parlamentare algherese del Movimento 5 stelle Paola Deiana, da sempre impegnata in campagne di informazione e prevenzione a tutela delle donne.Nella lettera delle onorevoli, nella quale viene lanciato un'alleanza trasversale promossa dalla deputata pentastellata Stefania Ascari, vengono sottolineate le iniziative del Governo assolutamente necessarie: «Ben vengano – si legge - il numero telefonico di emergenza e l’App 1522, così come l’App YouPol. Di grande importanza, poi, il recente decreto ad opera del Ministero delle Pari opportunità che, con iter straordinario, ha erogato i 30milioni di fondi per i centri antiviolenza». Ma questo non basta ancora, come spiega la capogruppo della Camera in Commissione Ambiente: «È necessario vigilare sulle Regioni, perché le risorse siano trasferite ai centri in maniera celere ed efficiente».Inoltre, le quaranta deputate sollecitano i ministri affinché le raccomandazioni contenute nel documento redatto dalla Commissione parlamentare sul femminicidio, in cui si parla, ad esempio, di applicazione rigorosa delle misure civili e penali a protezione delle donne e di interventi in materia di incontri protetti e visite dei genitori per ridurre i rischi, vengano recepite ed implementate nel più breve tempo possibile. «Ogni ora che passa si potrebbe verificare una violenza, un abuso, un maltrattamento, che potrebbero anche non essere denunciati e rimanere sommersi. E lo Stato deve essere presente per prevenire ogni femminicidio, in ogni circostanza, sempre», precisa Deiana, che con soddisfazione accoglie l’approvazione degli emendamenti proposti dalla Commissione sul femminicidio: «Si tratta di ulteriori 3milioni in più da destinare ai centri antiviolenza e alle case rifugio per affrontare l’emergenza CoronaVirus e accogliere altre donne».