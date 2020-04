Cor 13:01 Hotel a Piscinas e Castiadas delibera ritirata Nell´ultima seduta di Giunta regionale è stata ritirata la contestata delibera che ha dato il via libera a due progetti per strutture alberghiere sul mare



Commenti CAGLIARI - Così come anticipato dal presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, nell'ultima seduta di Giunta è stata ritirata la contestata delibera che ha dato il via libera a due progetti per la riqualificazione dell'Hotel Le Dune a Piscinas (che sorge proprio davanti al mare) e per la realizzazione di un albergo di lusso sulla costa di Castiadas, entrambi nel sud Sardegna. La delibera, adottata il primo aprile scorso, aveva scatenato polemiche, ricevendo varie critiche da parte di ambientalisti e dell'opposizione di centrosinistra e del Movimento 5 stelle.