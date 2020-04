Forestale: sedici persone sanzionate nell´Isola

19:21 Sassari: per due giorni, record di sanzioni Ci sono ancora molte persone che vanno in due a fare la spesa. Ieri, una persona che stava andando in campagna con il figlio è stata sanzionata. Così come quattro giovani che creavano assembramento nel cuore della città. Un altro che ha candidamente ammesso, seduto su una panchina, che era in giro per la bella giornata e che non sapeva che fosse vietato. Un ciclista è stato sanzionato nella zona di Predda Niedda