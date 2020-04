Red 14:34 Turismo: Sorgia chiama Franceschini Alcuni assessori comunali al Turismo hanno lanciato un appello al ministro competente. Tra questi, anche quello di Cagliari. Di fatto, le principali città turistiche hanno lanciato il loro grido d´allarme per salvare il settore







Sono quattordici le città che si sono schierate compatte per inviare una lettera a Franceschini. Alessandro Sorgia ha firmato il documento per Cagliari, affiancato dai colleghi Paolo Marasca (Ancona), Ines Pierucci (Bari), Matteo Lepore (Bologna), Cecilia Del Re (Firenze), Laura Gaggero (Genova), Marianna Dimona (Matera), Roberta Guaineri (Milano), Eleonora De Majo (Napoli), Leoluca Orlando (Palermo), Cristiano Casa (Parma), Carlo Cafarotti (roma), Alberto Sacco (Torino) e Paola Mar (Venezia). Drammatica la situazione delineata dagli amministratori locali, che hanno fatto un quadro di quanto delicata sia la situazione dell'industria del turismo nelle rispettive città e relativi territori metropolitani.



«È il momento – ha commentato Sorgia, che ha la delega comunale al Turismo ed attività produttive – del necessario confronto tra il Governo e le principali città turistiche italiane, perché riportare il valore aggiunto perso dall'industria del turismo in questa crisi, è una sfida di buon governo che può essere vinta soltanto dal Sistema Paese nel suo insieme. Le imprese del settore hanno bisogno di sgravi fiscali, incentivi, comunicazione mirata, per resistere adesso e tornare operative a emergenza finita».



