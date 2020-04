Cor 11:27 Da Wuhan a Porto Torres 15mila mascherine Solidarietà dalla Cina, arrivate a Porto Torres 15 mila mascherine. Sono state donate dalla Himmuc Technology e sono partite da Wuhan. Si aggiungono a quelle donate dal parlamentare Mario Perantoni



Covid-19, ha baciato anche la città di Porto Torres. Nei giorni scorsi, grazie ad una iniziativa promossa dall’eurodeputato Dino Giarrusso, anche il Comune ha potuto ricevere in donazione migliaia di mascherine chirurgiche, arrivate da Wuhan e donate dalla Himmuc Technology. Insieme al carico di materiale di protezione individuale, nei pacchi c’erano anche dei disegni, creati dai bambini dell’asilo montessoriano Reading Garden Children’s House di Pechino. Un dono speciale, indirizzato alla città, da parte dei piccoli alunni e dal direttore della scuola. Oltre alle mascherine arrivate da Wuhan, il Comune di Porto Torres ha ricevuto anche una fornitura di mille mascherine, donate dal parlamentare Mario Perantoni. Le due donazioni si aggiungono alla fornitura consegnata dalla Protezione civile regionale.



«Le donazioni – spiega il sindaco – per il momento serviranno per tamponare l’alta richiesta di dispositivi da parte di chi sta in prima linea. I dispositivi forniti agli operatori dalla Protezione civile non basteranno a lungo e in alcuni casi già scarseggiano, quindi abbiamo deciso di conservare per loro questo piccolo tesoretto di mascherine. Nei giorni scorsi ho anche provveduto a recapitare personalmente circa cento mascherine per ogni medico di base e ai pediatri, chiedendo esplicitamente di destinarle ai pazienti immunodepressi e bisognosi di particolari cure negli ospedali. Un’altra parte è andata al centro dialisi dell'Andriolu, così come ai Barracelli, ai dipendenti del Comune e alla Polizia Locale e a chi si occupa di volontariato e di assistenza».



