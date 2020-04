Red 15:14 Maristella ai Tricolore: «cunette da pulire, fatevi avanti» Non si spegne la polemica a distanza tra uno dei due circoli algheresi di Fratelli d´Italia ed il Comitato di borgata, dopo il plauso di quest´ultimo all´assessore comunale Marco Di Gangi e la pronta replica di FdI







Nella foto: il presidente del Comitato Tonina Desogos Commenti ALGHERO - «Ricordiamo al Circolo Tricolore (Fdi), che a Maristella c'è qualche chilometro di cunette da ripulire. Ogni primavera, come Comitato di borgata, organizziamo una giornata ecologica a riguardo, ma se questi personaggi hanno tempo da perdere, come hanno dimostrato scrivendo un comunicato assurdo contro l'agro di Alghero, sono i benvenuti anche prima della giornata ufficiale di pulizia».Non si spegne la polemica a distanza tra uno dei due circoli algheresi di Fratelli d'Italia ed il Comitato di borgata, dopo il plauso di quest'ultimo all'assessore comunale Marco Di Gangi [LEGGI] e la pronta replica di FdI [LEGGI] . «Non conosciamo personalmente questi personaggi, secondo i quali gli abitanti di Maristella dovrebbero essere dimenticati. Peraltro, il Centrodestra alle ultime elezioni ha ottenuto la maggioranza in Borgata, anche se la cosa dovrebbe essere ininfluente rispetto all'impegno dell'Amministrazione verso il proprio territorio», sottolinea il presidente del Comitato Tonina Desogos.«Abbiamo di recente ringraziato l'assessore all'Ambiente Montis per la sensibilità dimostrata nei confronti della nostra borgata [LEGGI] . Eppure, nessuno ha giustamente avuto da ridire su questo. Perché mai dovrebbe accadere? Non siamo forse tutti algheresi? Il nostro apprezzamento nei confronti dell'assessore Di Gangi segue la stessa linea indipendentemente dal colore politico di ciascuno.Nella foto: il presidente del Comitato Tonina Desogos