Red 15:25 Casa Serena: supporto psicologico per parenti e ospiti



Commenti SASSARI - Il Comune di Sassari offre ai familiari degli ospiti di Casa Serena un servizio di supporto psicologico telefonico a cura della psicologa in servizio nel Settore Politiche sociali. Il numero di telefono 339/8753918 è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13. L’Ats, attraverso le proprie psicologhe, sta dando lo stesso aiuto agli anziani ed al personale della residenza. Gli ospiti hanno anche il supporto dell'assistente sociale della struttura.