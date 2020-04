Alberto Bamonti 19:20 L'opinione di Alberto Bamonti Una giornata storica, grazie assessore



Il Coordinamento Provinciale dei Riformatori Sardi unitamente al Coordinamento Cittadino di Alghero ed agli altri Coordinamenti del territorio comunque interessati, esprime il soddisfazione e ringrazia l’Assessore Regionale ai Lavori Pubblici, Roberto Frongia, per l’attenzione che sta riservando al nostro territorio ed in particolare per aver, attraverso i propri uffici, approvato il progetto esecutivo per realizzazione della Circonvallazione di Alghero, opera attesa dalla cittadinanza in quanto consentirà di unire la parte nord di Alghero alla parte sud in maniera agevole e sicura.



L’intervento denominato “Completamento della nuova Sassari-Alghero 1° lotto - Circonvallazione di Alghero tratta S.S.127 bis- S.S.292” (appalto integrato)”, prevede uno stanziamento di € 10.500.000 euro (fondi esclusivamente regionali). Il progetto esecutivo è stato redatto dalla Soc. Metassociati - progettista incaricato dall’ATI aggiudicataria (Impresa Geom. Angius Costruzioni S.r.l. - capogruppo). Un'opera fondamentale, dunque, per il il territorio in quanto sarà una strada urbana a quattro corsie, con rotatorie per consentire l’innesto con le viabilità di quartiere. Una giornata storica per Alghero.



La Città piano piano esce dall'immobilismo caratterizzato da continue difficoltà burocratiche e, grazie a questo apporto sinergico con la Regione ed in particolare con l’Assessorato ai Lavori Pubblici, riesce a trovare soluzioni come questa che fanno ben sperare per la ripresa del territorio. Presto si aprirà il cantiere che porterà alla realizzazione di un’opera dall’importanza strategica per Alghero e non solo. I Riformatori Sardi sono impegnati nel sostenere un riscatto del territorio attraverso interventi infrastrutturali di vario tipo partendo proprio dalla viabilità.



*capogruppo Riformatori Sardi Alghero Commenti