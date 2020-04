Red 13:22 Calangianus: arriva il Bonus bebè L´Amministrazione comunale, nell´ambito delle iniziative a favore della prima infanzia, ha deciso di istituire l´assegno di natalità di 800euro, per «premiare i genitori che hanno assunto la responsabilità di accogliere una nuova vita»



Commenti CALANGIANUS - L'Amministrazione comunale di Calangianus, nell'ambito delle iniziative a favore della prima infanzia, ha deciso di istituire l'assegno di natalità di 800euro, per «premiare i genitori che hanno assunto la responsabilità di accogliere una nuova vita». L'iniziativa è interamente finanziata dalle risorse previste per l'indennità di carica del sindaco, alla quale Fabio Albieri ha rinunciato dal momento in cui è stato eletto presidente dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna. L'assegno verrà erogato nei prossimi giorni ai diciotto bambini nati nel 2019.