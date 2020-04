Red 15:28 Informagiovani ritorna, ma non in piazza "Informagiovaniritornaonline" sarà il titolo della settima edizione dell´evento che, in linea con la campagna DistantiMaUniti promossa dal Ministero per le Politiche giovanili e lo sport, l’Informagiovani del Comune di Sassari/Agenzia locale Eurodesk intende organizzare sui propri canali social







Il progetto “Informagiovani ritorna in Piazza”, nasce nel 2014 come un evento rivolto ai giovani del territorio che, oltre a far veicolare i messaggi relativi alle opportunità di informazioni ed orientamento specifiche del servizio, dava spazio alla loro musica, alle arti visive, letterarie, alla danza ed allo sport, creando occasioni di crescita incentrate sulla partecipazione attiva, sull'approfondimento e sulla conoscenza di attività culturali e scambi nel mondo, attraverso associazionismo, volontariato, solidarietà ed inclusione sociale. La quarta edizione, con il sottotitolo “Motivi d'arte”, è stato premiato con l'Eurodesk award Italy 2017 per aver ottenuto il miglior piazzamento tra i partecipanti italiani nella sezione “Active citizenship winner”.



Arte, musica, sport, cultura, ma anche cittadinanza attiva e buone prassi rappresentano il terreno in cui l’evento affonda le sue radici. Ed è dunque a partire da quegli stessi argomenti che l’Amministrazione intende dare spazio, seppure on-line, ai giovani della città per manifestare se stessi, le capacità ed i talenti o, più semplicemente, per conoscersi e farsi conoscere. I giovani che desiderano partecipare dovranno inviare una breve biografia, foto o video da inviare tramite WeTransfer, Drive, o DropBox alla Gmail di Informagiovani informagiovaniss@gmail.com o su messenger.



Sarà l’occasione per presentare il nuovo progetto di Servizio civile universale “Nuovi orizzonti” e conoscere le giovani volontarie che supporteranno tutte le attività legate all’iniziativa. L'invito a partecipare sarà disponibile da lunedì 27 aprile sul sito internet istituzionale del Comune di Sassari e sulla pagina web e Facebook dell'Informagiovani. La partecipazione all’iniziativa è gratuita. Inoltre, grazie al supporto del Coordinamento regionale dei Punti locali Eurodesk della Sardegna, saranno organizzati diversi webinar aperti ai giovani che vogliano sapere come presentare un progetto europeo, come scrivere un buon curriculum vitae e come ricercare lavoro all’estero.



