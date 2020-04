Cor 9:44

«Civile, sale operatorie pronte ma chiuse»

«Tutto tace sull’apertura delle nuove sale operatorie dell’Ospedale Civile, pronte da tempo. Chiediamo che il Sindaco riferisca al più presto». La dura presa di posizione dei consiglieri comunali Mario Bruno, Gabriella Esposito, Pietro Sartore, Raimondo Cacciotto, Ornella Piras, Valdo Di Nolfo e Mimmo Pirisi

ALGHERO - «Da più di un anno le sale operatorie dell’Ospedale Civile sono state chiuse perché era necessario ristrutturarle e metterle a norma, compresa la schermatura delle pareti in caso di utilizzo di RX all’interno. Ora, le sale operatorie sono pronte, ma non c’è l’autorizzazione a riaprirle non si capisce per quale motivo e si lavora su un’unica sala operatoria del secondo piano che viene messa a disposizione di tutte le specialità, compresa l’ostetricia, mentre se avessimo anche le sale operatorie del terzo piano aperte, si potrebbe dare maggiore disponibilità ad operare a tutte le specialità. Lo si potrebbe fare con percorsi separati dall’ostetricia che avrebbe così la sua sala operatoria dedicata, in un momento in cui è fondamentale avere anche percorsi separati per eventuali pazienti sospetti Covid. Tra l’altro, nelle urgenze è impossibile aspettare il risultato del tampone da Sassari, anche considerato che il laboratorio di Alghero mai è stato autorizzato, malgrado annunci e promesse. Un autista ogni giorno fa spola da Alghero a Sassari coi tamponi da esaminare. Sarebbe molto sconveniente - tornando alle sale operatorie - ritrovarsi con pazienti operati in urgenza, magari poi risultati positivi, in un ambiente dove poi c’è anche la sala parto. Chiediamo al Sindaco, responsabile della Salute nella nostra città, di far sentire forte questa esigenza, non più rinviabile». La dura presa di posizione pubblica è dei consiglieri comunali Mario Bruno, Gabriella Esposito, Pietro Sartore, Raimondo Cacciotto, Ornella Piras, Valdo Di Nolfo e Mimmo Pirisi che chiedono che il sindaco riferisca immediatamente sull'incresciosa situazione.