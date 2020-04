Red 14:32 Alghero: ancora da consegnare 12mila buoni spesa Il Comune ha pubblicato martedì sera l´avviso per la presentazione delle domande di accesso ai contributi della “solidarietà alimentare”. Sono stati riaperti i termini per la consegna di restanti 11.690 buoni







Restano da assegnare ancora 11.690 buoni dei complessivi 60mila stampati dal Comune. Il Settore dei Servizi sociali ha pubblicato l’avviso di riapertura termini per l’accesso ai contributi con scadenza per la presentazione delle istanze fissata a lunedì 5 maggio.



Si tratta della restante parte del complessivo pacchetto di interventi finanziati con 300mila euro che hanno consentito di mettere a disposizione 60mila buoni spesa del valore di 5euro ciascuno. Il precedente avviso aveva raccolto circa 1.200 domande, per una media di 227euro a famiglia. Commenti ALGHERO - Riaperti i termini per la presentazione delle domande per l'ottenimento dei buoni spesa da utilizzare nei negozi convenzionati con il Comune di Alghero. Possono presentare domanda i cittadini in possesso dei requisiti ai quali non è già stato riconosciutolo stesso contributo, attraverso la recente distribuzione che ha consegnato in città, nelle scorse settimane, 48.310 buoni.Restano da assegnare ancora 11.690 buoni dei complessivi 60mila stampati dal Comune. Il Settore dei Servizi sociali ha pubblicato l’avviso di riapertura termini per l’accesso ai contributi con scadenza per la presentazione delle istanze fissata a lunedì 5 maggio.Si tratta della restante parte del complessivo pacchetto di interventi finanziati con 300mila euro che hanno consentito di mettere a disposizione 60mila buoni spesa del valore di 5euro ciascuno. Il precedente avviso aveva raccolto circa 1.200 domande, per una media di 227euro a famiglia.