Cala Viola, Porticciolo, Monte Agnese: bonifica

ALGHERO - Al via nei prossimi giorni nel territorio comunale di Alghero il servizio di pulizia delle aree degradate a causa dell'abbandono di rifiuti. L'Assessorato comunale all'Ambiente inizia da quelle in località Porticciolo e Monte Agnese. Nei giorni scorsi, gli uffici hanno proceduto alla firma del contratto del capitolato speciale d'appalto predisposto appositamente. Nello specifico, i rifiuti sono stati rinvenuti mesi fa in località Cala Viola e Porticciolo (dove son presenti quattro mini discariche caratterizzate da abbandono di rifiuti anche nella vegetazione) ed in località Monte Agnese (in un 'area di circa 400metri lineari di strada dove sono presenti una ventina di micro discariche). In entrambi i casi, sono presenti rifiuti ingombranti, inerti, materiale vetroso, legno e materiale plastico.Uno scempio, che si protrae da tempo ed a cui verrà posto rimedio non solo con l'intervento di pulizia ed avvio a recupero (dove possibile) delle diverse frazioni, ma anche con il posizionamento di idonea cartellonistica indicante sia i divieti di abbandono, sia le informazioni per un corretto conferimento dei rifiuti. Saranno installate anche delle apparecchiature per la videosorveglianza dei luoghi che, in particolare nella strada d'accesso ed in uscita in località Mont'Agnese, fungeranno da deterrente ad ulteriori azioni di inciviltà.«Son tanti gli sforzi che l'Amministrazione mette in campo per porre rimedio ai tanti casi di inciviltà che minano la salute dell'ambiente, ma anche le finanze pubbliche di tutti i cittadini. Operiamo con fiducia - spiega l'assessore comunale all'Ambiente Andrea Montis - son tanti i segnali che ci indicano che tra la popolazione sta nascendo un nuovo senso civico teso alla tutela ambientale, per questo ringrazio pubblicamente i diversi comitati o singoli cittadini che si adoperano non solo per segnalarci specifici casi, ma anche per sensibilizzare la cittadinanza».Nella foto: l'assessore comunale Andrea Montis