Macc: proteggiamo i nostri anziani Tra le tante iniziative della Fondazione Macc di Calasetta, si inserisce nel circuito delle buone pratiche, quello della solidarietà con una raccolta fondi "Proteggiamo i nostri anziani", che esprime il desiderio della Fondazione di contribuire al benessere della comunità calasettana







Un’attenzione verso le categorie più a rischio che si concretizza attraverso la pagina Facebook della Fondazione Macc. Lì, chi sarà interessato, troverà il post in evidenza con il link per accedere alla piattaforma GoFundMe. A quel punto, basterà seguire con pochi click la semplicissima procedura per aiutare la Fondazione a raggiungere la cifra necessaria all'acquisto di almeno 120 test.



Chiunque può contribuire con quel che può e che vuole, anche pochi euro fanno la differenza e sono fondamentali per raggiungere l'obiettivo di mettere in sicurezza i residenti della Casa dell'anziano Passeroni, soprattutto in previsione della "Fase 2". Per le donazioni pari o superiori ai 150euro, la Fondazione Macc e la Galleria Macca daranno in omaggio una grafica d'autore del bookshop del Museo Macc o l'opera di uno dei giovani artisti della "scuderia" della Galleria cagliaritana.