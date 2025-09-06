Alguer.it
Pais a Di Nolfo: fermatevi, così si alimenta odio
L´ex presidente del Consiglio regionale al rappresentante algherese in seno al parlamento sardo: «La richiesta di stop al volo per Tel Aviv, dichiarazioni che fanno venire i brividi»
Pais a Di Nolfo: fermatevi, così si alimenta odio

ALGHERO - «Stiamo superando il confine. Cosa dobbiamo aspettarci ancora. Dichiarazioni che fanno venire i brividi. Invece di promuovere pace, si alimenta l'odio». La replica ai consiglieri Di Nolfo, Cocco, Frau che chiedevano alla società di gestione dell'aeroporto Costa Smeralda di fermare immediatamente l´Olbia-Tel Aviv, arriva da Michele Pais. L'ex presidente del Consiglio regionale si scaglia contro i tre consiglieri del gruppo consiliare regionale della Sardegna “Uniti per Todde” e chiede di «fermarsi immediatamente».
6/9/2025
