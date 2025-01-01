Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroPoliticaAnimali › Canile Primavera al Comune
Cor 10:04
Canile Primavera al Comune
Alleanza Verdi Sinistra Alghero, Città viva, Futuro Comune e M5S Alghero prendono posizione in merito alla forte richiesta che arriva dalla società civile e si schierano per l´acquisizione del Canile Primavera di Alghero
Canile Primavera al Comune

ALGHERO - «Riteniamo che l’acquisizione del canile rappresenti un passo fondamentale per garantire una gestione più efficiente e sostenibile, oltre che un risparmio a lungo termine. Disporre di una struttura comunale, come il Canile Primavera, è infatti economicamente più vantaggioso rispetto al trasferimento degli animali in strutture private fuori città, con costi spesso elevati. Gli uffici stanno verificando la consistenza patrimoniale del bene e la fattibilità economica dell’intervento. Siamo certi che, trattandosi di risorse pubbliche rilevanti, verranno valutati con attenzione tutti gli aspetti amministrativi e finanziari».

«Va ricordato che questa scelta è sostenuta da una forte mobilitazione cittadina, anche attraverso una petizione che ha l’obiettivo di scongiurare la chiusura definitiva della struttura e salvaguardare il benessere degli animali. Il canile di Alghero è un presidio indispensabile per la gestione del randagismo, operando in sinergia con veterinari, forze dell’ordine e associazioni di volontariato. La sua eventuale chiusura metterebbe a rischio l’intero sistema di assistenza e controllo, aumentando il pericolo di abbandoni. Questa sinergia tra amministrazione e cittadini dimostra la sensibilità della nostra comunità verso la tutela degli animali e la difesa del territorio. L’acquisizione dei terreni non rappresenta un’iniziativa fine a sé stessa, ma un progetto strategico che pone Alghero all’avanguardia in una politica ambientale avanzata».

«Se per alcune forze politiche la tutela degli animali è considerata secondaria, per questa amministrazione è invece una priorità. L’obiettivo è valorizzare l’area, renderla accessibile a tutti e sottrarla a possibili speculazioni private. È una scelta che testimonia il nostro impegno per l’interesse collettivo e per una visione chiara del futuro di Alghero: una città che mette al centro il benessere dei cittadini, degli animali e la salvaguardia del proprio territorio. Anche la commissione ambiente, dopo il sopralluogo del 6 giugno 2025, ha potuto verificare lo stato del canile e dell’intero complesso. Siamo quindi certi che, trattandosi di risorse pubbliche rilevanti, verranno fatte tutte le valutazioni del caso con la massima trasparenza».
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
3/9Anagrafe canina: calendario settembre
2/9Canile, 6.500 firme ad Alghero
28/8Canile Primavera: 6500 firme in due giorni
25/8Dermatite: frenata contagi e appello alle vaccinazioni
25/8Sos Dermatite: vaccinati 52% bovini nel nord ovest Sardegna
23/8Canile in stand by: si valuta acquisto e spesa
21/8450 cani a rischio: firme per il Canile Primavera
7/8Dermatite bovina, Cia Sardegna contro stallo politico
16/7Dermatite dei bovini: primi vaccini al via
11/7Dermatite nodulare: Coldiretti fa pressing su Regione
« indietro archivio animali »
5 settembre
Aumentati gli stipendi ai sindaci di Quartu e Alghero
7 settembre
Parco offshore, Di Nolfo annuncia battaglia
7 settembre
Pais a Di Nolfo: fermatevi, così si alimenta odio



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)