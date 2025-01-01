Cor 10:04 Canile Primavera al Comune Alleanza Verdi Sinistra Alghero, Città viva, Futuro Comune e M5S Alghero prendono posizione in merito alla forte richiesta che arriva dalla società civile e si schierano per l´acquisizione del Canile Primavera di Alghero



ALGHERO - «Riteniamo che l’acquisizione del canile rappresenti un passo fondamentale per garantire una gestione più efficiente e sostenibile, oltre che un risparmio a lungo termine. Disporre di una struttura comunale, come il Canile Primavera, è infatti economicamente più vantaggioso rispetto al trasferimento degli animali in strutture private fuori città, con costi spesso elevati. Gli uffici stanno verificando la consistenza patrimoniale del bene e la fattibilità economica dell’intervento. Siamo certi che, trattandosi di risorse pubbliche rilevanti, verranno valutati con attenzione tutti gli aspetti amministrativi e finanziari».



«Va ricordato che questa scelta è sostenuta da una forte mobilitazione cittadina, anche attraverso una petizione che ha l’obiettivo di scongiurare la chiusura definitiva della struttura e salvaguardare il benessere degli animali. Il canile di Alghero è un presidio indispensabile per la gestione del randagismo, operando in sinergia con veterinari, forze dell’ordine e associazioni di volontariato. La sua eventuale chiusura metterebbe a rischio l’intero sistema di assistenza e controllo, aumentando il pericolo di abbandoni. Questa sinergia tra amministrazione e cittadini dimostra la sensibilità della nostra comunità verso la tutela degli animali e la difesa del territorio. L’acquisizione dei terreni non rappresenta un’iniziativa fine a sé stessa, ma un progetto strategico che pone Alghero all’avanguardia in una politica ambientale avanzata».



«Se per alcune forze politiche la tutela degli animali è considerata secondaria, per questa amministrazione è invece una priorità. L’obiettivo è valorizzare l’area, renderla accessibile a tutti e sottrarla a possibili speculazioni private. È una scelta che testimonia il nostro impegno per l’interesse collettivo e per una visione chiara del futuro di Alghero: una città che mette al centro il benessere dei cittadini, degli animali e la salvaguardia del proprio territorio. Anche la commissione ambiente, dopo il sopralluogo del 6 giugno 2025, ha potuto verificare lo stato del canile e dell’intero complesso. Siamo quindi certi che, trattandosi di risorse pubbliche rilevanti, verranno fatte tutte le valutazioni del caso con la massima trasparenza».