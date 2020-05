Red 22:12 A Sassari arrivano le Ludo-Buste Nuova iniziativa ideata dall´Amministrazione comunale ai tempi del CoronaVirus. La Ludoteca regala le Ludo-Buste con tante idee per laboratori







Da domani, giovedì 7 maggio, ogni martedì e giovedì, dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 15.15 alle 18.15, ogni bambino potrà ritirare una “Ludo-Busta” regalo, che racchiuderà il materiale e le istruzioni per realizzare l’attività proposta per la settimana. Perché questo sia possibile, e per non creare assembramenti, è necessario prenotarsi telefonando al numero 079/399382 il martedì ed il giovedì, dalle 9.30 alle 13.30, al 331/3056398 o al 331/3056430, il lunedì, il mercoledì ed il venerdì, dalle 9 alle 13.



È anche possibile inviare una e-mail all'indirizzo web mariaanna.marras@comune.sassari.it o anna.sardu@comune.sassari.it, o scrivere una letterina da imbucare nella cassetta delle lettere fuori dal cancello della ludoteca in Via Era 5. Per ritirare il materiale in ludoteca è necessario avere la mascherina, magari proprio quella realizzata con il laboratorio proposto nelle scorse settimane. Nello spazio della veranda, si troveranno le "Ludo-Buste" con il nome del bimbo insieme ad un modulo da firmare per il ritiro.