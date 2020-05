Red 18:31 Sant'Antioco: riaprono abbigliamento e gioiellerie Nella nuova ordinanza firmata dal sindaco Ignazio Locci c´è anche l´ok da lunedì ai negozi di calzature e di profumi, mentre non potranno ancora riaprire barbieri, centri estetici e parrucchieri







Nella foto: il sindaco Ignazio Locci Commenti SANT'ANTIOCO - Sì all’apertura degli esercizi commerciali di vendita di profumerie, gioiellerie, abbigliamento e calzature. No al riavvio anticipato delle attività inerenti servizi alla persona, saloni di parrucchieri ed estetisti. Questa sera (sabato), il sindaco di Sant’Antioco Ignazio Locci ha firmato l’ordinanza con la quale si consente, da lunedì 11 maggio, l’apertura di profumerie, negozi d'abbigliamento, gioiellerie e calzature.Il provvedimento rientra nel solco dell’ordinanza n.20 della Regione autonoma della Sardegna che autorizza i Comuni con parametro dell’indice di trasmissibilità Rt inferiore a 0,5 ad anticipare la riapertura di alcune attività comprese le barberie, i saloni di parrucchieri ed i centri estetici. Tuttavia, l'Amministrazione di Sant’Antioco ha deciso, di comune accordo con gli operatori del settore dei servizi alla persona, di rimandare a nuova data il riavvio delle loro attività, seppur a malincuore.«È una decisione maturata insieme agli addetti interessati – commenta Locci – in assenza di linee guida era impensabile mandare allo sbaraglio i nostri professionisti. Per ora, non siamo in grado di garantire i livelli di sicurezza essenziali per le professioni che presuppongono un contatto diretto tra individui. Mancano regole certe e uguali per tutti. Abbiamo discusso e ragionato a lungo, arrivando a una decisione certamente sofferta, ma allo stesso tempo ponderata. Tengo a ringraziarli per la comprensione, perché in questo momento di forte difficoltà la voglia di rimettersi al lavoro è tanta ed è difficile continuare a stare con le mani in mano. Sono certo che con la serietà dimostrata fino a oggi potremo presto ripartire».Nella foto: il sindaco Ignazio Locci