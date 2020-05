Red 13:39 Lavori alla rete idrica: disagi ad Alghero I lavori causeranno l´interruzione dell´erogazione, martedì 19 maggio, dalle 8 alle 18, nelle vie Sant’Agostino (tra le vie Verdi e Nuoro ), Nuoro, Verdi e Tarragona (tra le vie Manzoni e Nuoro). Giovedì 21, stop acqua, nelle stesse ore, in Via Giovanni XXIII (tra le vie Nazioni Unite e Manzoni) ed in Via Manzoni (tra le vie Giovanni XXIII e Fratelli Kennedy)







I lavori sulla rete riguardano l’installazione di nuove saracinesche di sezionamento posizionate agli incroci delle suddette vie. Possibili disagi per case ed attività commerciali.



