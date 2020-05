Red 7:25 Buoni spesa solidali a Porto Torres: riapertura del bando Sul sito internet istituzionale del Comune è stato pubblicato l´avviso pubblico e l’istanza. I buoni potranno essere spesi entro martedì 30 giugno







Nell’avviso sono riportati tutti i requisiti necessari, l’ammontare dei buoni spesa erogabili per nucleo familiare in base al numero dei componenti, la lista degli esercizi commerciali in cui sono utilizzabili. Durante la prima fase, sono stati distribuiti i buoni a 450 utenti in possesso dei requisiti, per un totale di circa 93mila euro. Chi ha già beneficiato della misura non potrà ripresentare domanda.



«Ricordo comunque – afferma l’assessore comunale alle Politiche sociali Rosella Nuvoli – che sul fronte del sostegno alimentare oltre a quella dei buoni spesa solidali è attiva un'altra iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale di Porto Torres con la Consulta del volontariato, “La spesa sospesa”, accessibile a tutti i cittadini che manifestano un bisogno di assistenza. Ringrazio gli uffici comunali che nonostante le difficoltà dettate dalle misure di contenimento si stanno adoperando per dare gambe il più velocemente possibile ai tanti atti amministrativi che regolamentano le procedure degli aiuti alle famiglie».



PORTO TORRES - L'Amministrazione comunale di Porto Torres ha pubblicato il bando per l'avvio della seconda fase di distribuzione dei buoni spesa solidali. Sono scaricabili dalla home page del sito internet istituzionale l'avviso pubblico che contiene i requisiti di accesso e l'istanza da inviare al Settore Politiche sociali. L'iniziativa rientra tra le misure di sostegno alle famiglie in stato di bisogno durante l'emergenza Covid-19. Il modulo dovrà essere inviato via e-mail all'indirizzo web emergenzaalimentare@comune.porto-torres.ss.it. Per ulteriori informazioni, si può telefonare ai numeri 079 5008339/8563/8550, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, il martedì ed il giovedì anche dalle 15 alle 17.