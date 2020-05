Red 17:33 Consegna dispositivi di protezione ai cittadini attivi Cittadinanza attiva, pulizia e decoro a Santa Maria la Palma. Questa mattina, l´assessore comunale Emiliano Piras ha consegnato mascherine, guanti e gel ai volontari della borgata







«Di questo grande progetto di servizio civico – dichiarano dagli uffici comunali - fanno parte cittadini, associazioni ed imprese, che stanno offrendo la loro opera con grande spirito diresponsabilità, come dimostrato dalle centinaia di persone che negli anni precedenti hanno dato la loro disponibilità con spirito di abnegazione». Oggi (sabato), la consegna è avvenuta a Santa Maria la Palma, dove il gruppo dei residenti ha appena ultimato la pulizia di una vasta area all'ingresso della borgata. Al gruppo dei volontari sono stati rivolti da Piras i ringraziamenti per il lavoro svolto e per la grande attenzione dimostrata nella cura del bene pubblico.



Dopo Fertilia, in cui la consegna è avvenuta sabato scorso, ora Santa Maria la Palma. E le richieste continuano a pervenire in Comune dai gruppi organizzati per il decoro di ogni quartiere della città. Non solo cura del verde, il progetto di “Cittadinanza attiva 2020” prevede servizi al cittadino, progetti legati all’uso e riciclo ed interventi mirati ad alcune zone della città. In cambio delle opere o dei servizi, l'Amministrazione applica l'esenzione totale o parziale della Tari e della Tosap.



