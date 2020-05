Cor 13:28 Alvau non si ferma: poesie quotidiane sul web La continuità non è quasi mai una notizia. Ed è per questo che senza grandi clamori Pier Luigi Alvau porta avanti da oltre vent’anni iniziative finalizzate alla promozione e diffusione della poesia attraverso pubbliche letture



nella foto), impegnato da oltre vent’anni nella promozione e diffusione della poesia ad Alghero, attraverso pubbliche letture offerte in diversi contesti ed eventi. Queste iniziative nascono con insistente continuità a partire dal 1999, subito dopo la proclamazione da parte dell’Unesco della “Giornata Mondiale della Poesia” (che le riconobbe all’interno dei propri calendari), sebbene l’attività artistico-letteraria di Alvau è da datare ad almeno altri venticinque anni addietro.



Un impegno andato avanti anche nel difficile periodo dell'emergenza sanitaria. Oltre alle attività più recenti, infatti, Pier Luigi Alvau nelle ultime settimane si sta rendendo ancora una volta protagonista con la proposta quotidiana della lettura di un testo poetico dalla sua pagina Facebook. Di fatto dalla data del primo DPCM del 9 marzo scorso – che ha limitato e regolamentato i rapporti sociali per i fin troppo noti motivi legati alla pandemia da Covid-19 – Alvau alle 17.30 di ogni giorno pubblica la video lettura di una sua interpretazione poetica di autori di valenza mondiale, prevalentemente del Novecento.



Anche questa iniziativa sta riscuotendo notevoli e favorevoli consensi pari a quelli della ormai famosa decennale rassegna de “I Lunedì con la Poesia”, ancora oggi ricordata come “ la rassegna che vantava più tentativi di emulazione nel Territorio”, giusto perché “I Lunedì” avevano dato vita ed aperto la strada ad iniziative similari ma discontinue ed occasionali, oltre che palesemente emulative. Pier Luigi Alvau ha dichiarato che continuerà a proporre quotidianamente le sue interpretazioni sul web finché non ci sarà una situazione sanitaria e sociale più rassicurante. Commenti ALGHERO - Non ha pausa la vena culturale di Pier Luigi Alvau (), impegnato da oltre vent’anni nella promozione e diffusione della poesia ad Alghero, attraverso pubbliche letture offerte in diversi contesti ed eventi. Queste iniziative nascono con insistente continuità a partire dal 1999, subito dopo la proclamazione da parte dell’Unesco della “Giornata Mondiale della Poesia” (che le riconobbe all’interno dei propri calendari), sebbene l’attività artistico-letteraria di Alvau è da datare ad almeno altri venticinque anni addietro.Un impegno andato avanti anche nel difficile periodo dell'emergenza sanitaria. Oltre alle attività più recenti, infatti, Pier Luigi Alvau nelle ultime settimane si sta rendendo ancora una volta protagonista con la proposta quotidiana della lettura di un testo poetico dalla sua pagina. Di fatto dalla data del primo DPCM del 9 marzo scorso – che ha limitato e regolamentato i rapporti sociali per i fin troppo noti motivi legati alla pandemia da Covid-19 – Alvau alle 17.30 di ogni giorno pubblica la video lettura di una sua interpretazione poetica di autori di valenza mondiale, prevalentemente del Novecento.Anche questa iniziativa sta riscuotendo notevoli e favorevoli consensi pari a quelli della ormai famosa decennale rassegna de “I Lunedì con la Poesia”, ancora oggi ricordata come “ la rassegna che vantava più tentativi di emulazione nel Territorio”, giusto perché “I Lunedì” avevano dato vita ed aperto la strada ad iniziative similari ma discontinue ed occasionali, oltre che palesemente emulative. Pier Luigi Alvau ha dichiarato che continuerà a proporre quotidianamente le sue interpretazioni sul web finché non ci sarà una situazione sanitaria e sociale più rassicurante.