La Carta europea del turismo sostenibile all´Asinara

L’incontro conclusivo di domani mattina è incentrato sulla Carta europea del turismo sostenibile, un concreto strumento di gestione, attraverso il quale le aree protette possono certificare la propria offerta di visita. Aderire alla Carta significa avere una visibilità a livello europeo, lavorare per nuove opportunità economiche, migliorare la qualità dei prodotti e dei servizi, aumentare la soddisfazione dei visitatori. Ogni anno, 73milioni di persone visitano le aree protette che hanno la certificazione CetsEuroparc. All’incontro, ne parleranno insieme al commissario ed al direttore del Parco Gabriela Scanu e Vittorio Gazale, il presidente nazionale di Federparchi Giampiero Sammuri, Roberto Chironi dell’Associazione degli Industriali, Marirosa Martinelli della Rete dei Parchi, Antonello Gadau di Asso.asinara, Loredana De Nurra di Educando Asinara, Silvia Pazzola Operatrice di Pescatursimo e Giorgio Pintore di Farmasinara. Commenti PORTO TORRES - Domani, martedì 26 maggio, alle 10.30, dopo otto settimane, si conclude la campagna di divulgazione scientifica del Parco nazionale dell’Asinara e dell’Area marina protetta Isola dell’Asinara, con un incontro sul percorso di accreditamento alla Carta europea del turismo sostenibile nelle aree protette, che vede l’isola Parco candidata ad acquisire questo prestigioso riconoscimento internazionale rilasciato da Europarc. Sarà un’occasione anche per parlare dell’attuale situazione sanitaria ed il ruolo che possono assumere le aree protette nell’offerta turistica della stagione estiva 2020.Tutti gli incontri della rassegna #restiamoacasainsiemealparco andati in diretta Facebook sono visibili online in una piattaforma dedicata, nelle pagine ufficiali di Facebook e di Instagram del Parco e nel canale YouTube dedicato. Inoltre, la manifestazione è inserita nella campagna nazionale del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare dal titolo #LeMeraviglieDelleAreeProtetteAcasa. Il bilancio delle giornate è molto soddisfacente, con una media di oltre 8mila visualizzazioni a puntata e con la partecipazione di esperti, rappresentanti istituzionali, operatori economici, guide ed appassionati. Un’esperienza di comunicazione e di trasparenza che l’Ente Parco intende portare avanti con altre modalità e format.L’incontro conclusivo di domani mattina è incentrato sulla Carta europea del turismo sostenibile, un concreto strumento di gestione, attraverso il quale le aree protette possono certificare la propria offerta di visita. Aderire alla Carta significa avere una visibilità a livello europeo, lavorare per nuove opportunità economiche, migliorare la qualità dei prodotti e dei servizi, aumentare la soddisfazione dei visitatori. Ogni anno, 73milioni di persone visitano le aree protette che hanno la certificazione CetsEuroparc. All’incontro, ne parleranno insieme al commissario ed al direttore del Parco Gabriela Scanu e Vittorio Gazale, il presidente nazionale di Federparchi Giampiero Sammuri, Roberto Chironi dell’Associazione degli Industriali, Marirosa Martinelli della Rete dei Parchi, Antonello Gadau di Asso.asinara, Loredana De Nurra di Educando Asinara, Silvia Pazzola Operatrice di Pescatursimo e Giorgio Pintore di Farmasinara.