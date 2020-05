Red 22:01 Liquidità per l´emergenza: il Consiglio approva Un 1,7milioni di euro di fondi liberati per la ripartenza. Questa sera, il Consiglio comunale di Alghero si è espresso in modo unanime sulla manovra dell´Amministrazione comunale. La delibera riguarda la manovra di sospensione dei mutui, che consente di liberare liquidità per i conti pubblici e per l´emergenza







Il provvedimento prende avvio dalle misure nazionali di alleggerimento degli oneri di restituzione del debito dei Comuni nei confronti del Ministero dell’Economia e delle finanze gestiti dalla Cassa depositi e prestiti (i cosiddetti “Mutui Mef”). L’operazione Comune–Mef consente di trattenere nelle casse 94.013euro. Inoltre, la sospensione delle rate dei mutui riguarda i rapporti con gli istituti di credito, secondo le linee guida di un Accordo quadro fra Anci, Abi ed Upi, tra i quali il Credito sportivo. L’economia che risulta dalla sospensione è in questo caso di 1.191.009euro. Infine, il rapporto Comune–Cassa depositi e prestiti consente di rinegoziare i mutui e di economizzare 386.488,52euro. L'operazione prende avvio dalle misure del Governo relative all'emergenza, il decreto “Cura Italia”, che prevede il rispetto per gli Enti locali, nel rinegoziare i mutui, del principio dell'equivalenza finanziaria, assicurando l'eguaglianza tra il valore attuale dei flussi di rimborso del prestito originario e del prestito rinegoziato. Lo “spostamento” del debito comporta liquidità immediata al pari dell'incremento degli interessi che si andranno a rifondere.



«Sono iniziative che cogliamo con estrema prontezza – spiega il sindaco Mario Conoci – e andiamo incontro con immediatezza alle esigenze che si presentano con evidenza in questa fase emergenziale. Lo facciamo da subito mettendo in atto un piano di salvaguardia degli equilibri di bilancio e di contestuale sostegno concreto all’economia cittadina. Ringrazio tutta la struttura del Settore Finanze per il lavoro svolto in questa fase, che ci ha consentito di arrivare al risultato in tempi brevi». Le gravi conseguenze che sul piano economico gli esercizi commerciali, gli operatori dei servizi turistici, le piccole e medie imprese artigianali hanno avuto a seguito della chiusura disposta per l’emergenza sanitaria generano conseguenti ripercussioni nel bilancio comunale. «Gli interventi approvati vanno anche in questo senso – precisa l'assessore comunale al Bilancio Giovanna Caria – e le misure adottate dal Comune ci dovranno permettere di mettere al riparo i conti pubblici e di agevolare la ripartenza delle imprese».



