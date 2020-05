Red 22:02 Incendio Molentargius: indagini in corso Il personale del Nucleo investigativo del Corpo forestale ha immediatamente avviato le indagini che sono tutt´ora in corso nel Parco regionale di Molentargius, per risalire all´autore del reato d´incendio







Le fiamme hanno percorso una superficie di circa 6ettari di terreni incolti ed un canneto. Inoltre, è stata interessata anche un’autovettura. Il personale del Nucleo investigativo del Corpo forestale ha immediatamente avviato le indagini che sono tutt'ora in corso per risalire all'autore del reato d'incendio. CAGLIARI – Oggi (mercoledì), nove roghi hanno ferito l'Isola. Di questi, uno ha richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale. Si tratta dell’ incendio nel Parco regionale di Molentargius [LEGGI] , che si è sviluppato alle 13.10.Pronto l'intervenuto dell'elicottero proveniente dalla base della Forestale di Pula. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Cagliari Molentargius, coadiuvata dai Vigili del fuoco.Le fiamme hanno percorso una superficie di circa 6ettari di terreni incolti ed un canneto. Inoltre, è stata interessata anche un’autovettura. Il personale del Nucleo investigativo del Corpo forestale ha immediatamente avviato le indagini che sono tutt'ora in corso per risalire all'autore del reato d'incendio.