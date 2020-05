Red 20:40 Bonus 800euro: scadenza domande al 30 maggio Ci sono ancora possibilità per l´accesso ai bonus regionali di 800euro. Fissato il termine a sabato 30 maggio. Fino ad allora, si potrà procedere alla compilazione della domanda in modalità on-line







Il termine stabilito per il riconoscimento del beneficio di cui alla Legge regionale n.12 dell'8 aprile “Bonus Ras 800euro” è fissato in esecuzione della delibera di Giunta del 27 maggio e con determinazione del dirigente del Settore V Qualità della vita del giorno dopo. Fino a tale data, si potrà procedere alla compilazione della domanda in modalità on-line accedendo al portale, mentre la presentazione della domanda in forma cartacea potrà avvenire esclusivamente previo appuntamento telefonico, contattando il numero 079/9978557 (con le modalità riportate nell’Avviso pubblico). Commenti ALGHERO - Si avvia a chiusura il procedimento dell'erogazione dei contributi regionali di 800euro. C'è ancora tempo fino a sabato 30 maggio per la presentazione delle istanze di accesso al bonus.Il termine stabilito per il riconoscimento del beneficio di cui alla Legge regionale n.12 dell'8 aprile “Bonus Ras 800euro” è fissato in esecuzione della delibera di Giunta del 27 maggio e con determinazione del dirigente del Settore V Qualità della vita del giorno dopo. Fino a tale data, si potrà procedere alla compilazione della domanda in modalità on-line accedendo al portale, mentre la presentazione della domanda in forma cartacea potrà avvenire esclusivamente previo appuntamento telefonico, contattando il numero 079/9978557 (con le modalità riportate nell’Avviso pubblico).