Cor 17:11 2 giugno: 9 onorificenze a Cagliari







Ufficiale dell'ordine, il direttore regionale dei Vigili del fuoco Antonio Angelo Porcu; commendatori il generale di brigata dei carabinieri Vittorio De Martis, in congedo, e il comandante della Legione carabinieri Sardegna generale di divisione Giovanni Truglio. Infine, Cavaliere di Gran Croce l'avvocato distrettuale dello Stato a riposo Francesco Caput. Commenti CAGLIARI - Sono nove le onorificenze al merito conferite dal Capo dello Stato e consegnate questa mattina dal Prefetto di Cagliari, Bruno Corda, ad altrettante personalità che si sono distinte per il loro lavoro e la carriera. L'evento in occasione delle celebrazioni per 74° anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana.Cavalieri della Repubblica sono stati nominati il funzionario del ministero dell'Interno Giorgio Loi e il sovrintendente capo della Polizia di Stato Claudio Bachis, entrambi in pensione; il luogotenente della Guardia di Finanza Roberto Bellisai, l'editore Salvatore Fozzi e il brigadiere dei Carabinieri Giuseppe Gianni Franzò.Ufficiale dell'ordine, il direttore regionale dei Vigili del fuoco Antonio Angelo Porcu; commendatori il generale di brigata dei carabinieri Vittorio De Martis, in congedo, e il comandante della Legione carabinieri Sardegna generale di divisione Giovanni Truglio. Infine, Cavaliere di Gran Croce l'avvocato distrettuale dello Stato a riposo Francesco Caput.