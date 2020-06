Red 21:02 Auto in fiamme in Via Cravellet Attorno alle 2, per cause non ancora accertate, una Fiat 500 ha preso fuoco. Pronto l´intervento degli uomini del Distaccamento di Alghero dei Vigili del fuoco. Aperte le indagini del caso



ALGHERO – Momenti di apprensione nella notte algherese. Attorno alle 2 di oggi (mercoledì), una Fiat 500 è andata in fiamme in Via Cravellet. Pronto l'intervento degli uomini del locale Distaccamento dei Vigili del fuoco. Aperte le indagini per accertare le cause del rogo.