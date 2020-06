S.O. 10:20 Alghero: super iPad e 50mila mascherine Maxi commessa autorizzata alla Bluebag Italia srl di Milano per la fornitura di mascherine chirurgiche monouso. Tra gli acquisti recentemente giustificati ad Alghero con l´emergenza, anche un iPad da 2mila euro



Dopo un lungo rincorrersi di atti (autorizzati e revocati), si completa anche l'iter per «l'acquisto straordinario» di un super iPad con caratteristiche al top di gamma, da destinare alle esigenze dell'ufficio del sindaco. Acquisto sempre giustificato dall'emergenza Covid in atto sul territorio nazionale e dal rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. «iPad necessario al sindaco - si legge nella determinazione di spesa - per essere sempre aggiornato e per avere contatti con la Protezione Civile». In questo caso il costo è di poco superiore ai 2mila euro. ALGHERO - Nuovo acquisto di mascherine chirurgiche monouso per far fronte alle rinnovate esigenze della popolazione algherese. Nonostante la distribuzione avvenuta con regolarità nelle scorse settimane, permangono infatti grosse esigenze in città. Autorizzata così nei giorni scorsi la maxi commessa di 50mila pezzi dalladi Milano, con un impegno di spesa di 20mila euro. Il nuovo acquisto va a sommarsi ai numerosi dispositivi di protezione individuale già acquisiti nei mesi scorsi dalle competenti strutture comunali [ LEGGI ].Dopo un lungo rincorrersi di atti (autorizzati e revocati), si completa anche l'iter per «l'acquisto straordinario» di un supercon caratteristiche al top di gamma, da destinare alle esigenze dell'ufficio del sindaco. Acquisto sempre giustificato dall'emergenzain atto sul territorio nazionale e dal rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. «iPad necessario al sindaco - si legge nella determinazione di spesa - per essere sempre aggiornato e per avere contatti con la Protezione Civile». In questo caso il costo è di poco superiore ai 2mila euro.