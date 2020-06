Red 22:07 Marras regala ad Accardo maglie e mascherine Lo stilista alagherese sposa il progetto Tramonti, che da domani vedrà il giovane cagliaritano attraversare l´Italia in bicicletta. Oggi pomeriggio, Accardo ha ricevuto il saluto del sindaco di Cagliari Paolo Truzzu. Sabato, a Palermo, è in programma lo scambio di calendari dell’Arma nell’incontro con i vertici del Comando regionale dei Carabinieri







Il 30enne Francesco Accardo, ingegnere trasportista, operatore culturale e direttore della Fondazione Siotto, si imbarcherà domani alle 19.30, dal porto di Cagliari, con destinazione Palermo, prima tappa del viaggio. E’ qui, che sabato 6, poco dopo il suo arrivo, incontrerà i vertici del Comando regionale dei Carabinieri, a cui regalerà un calendario dell’Arma scritto in sardo, pubblicazione che da dieci anni è curata dalla Fondazione di ricerca “Giuseppe Siotto”, promotrice di Tramonti. Il viaggio del giovane andrà avanti per circa un mese: tappa finale sarà la Valle Aurina, in Alto Adige, luogo del cuore di Francesco. L’intero itinerario sarà documentato sui social attraverso video, foto e parole, in un’impresa che punta a promuovere il turismo intra ed interregionale nella maniera più sostenibile possibile, un’idea di viaggio ad impatto zero ed un ritorno al legame tra l’uomo ed il territorio in cui vive e si muove, alla riscoperta della lentezza e dei mezzi semplici.



Il resto dipenderà soprattutto dalla partecipazione collettiva a questa grande sfida: sul profilo Facebook “vagnerlove1989” e su quello Instagram “frasquito_de_bobadilla”, volta per volta, Accardo annuncerà le diverse tappe, chiedendo a chi lo segue consigli su dove mangiare, dormire e che cosa vedere. Giorno per giorno, racconterà anche, attraverso video, foto e parole, le sue impressioni suoi luoghi visitati e le persone incontrate. C’è anche un hashtag: #progettotramonti. Tramonti è organizzato dalla Fondazione di ricerca Giuseppe Siotto, con il patrocinio del Mibact, della Regione autonoma della Sardegna, del Comune di Cagliari e dell'Associazione delle istituzioni di cultura italiane.



