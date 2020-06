Red 11:23 Reti idriche: maxi appalto a Ploaghe Saranno circa 5chilometri di nuove condotte quelle che verranno realizzate nei prossimi mesi nel paese del sindaco Carlo Sotgiu. Lavori previsti nella zona del centro storico, in altre zone del paese come “Sa tanca de su calonigu” e la parte alta del paese come Via Verdi ed altre strade della zona







Verranno sostituite le tubature che in molti casi hanno oltre cinquant'anni di attività e sono state negli anni realizzate con materiali più svariati: da tubi in metallo ormai corrosi ed otturati a reti realizzate in polietilene dalla scarsa durata nel tempo. Al loro posto saranno posate nuove condotte in ghisa sferoidale, materiale che garantisce la migliore tenuta, con rivestimento in zinco metallico e finitura in vernice bituminosa. Le reti saranno dotate di pozzetti di scarico e sfiati, saracinesche di intercettazione, allacci nuovi alle utenze fino al rifacimento delle nicchie di collegamento all'esterno delle proprietà private. Inoltre, le nuove infrastrutture, saranno totalmente georeferenziate per una migliore gestione ed una precisa individuazione una volta interrate. L’intervento ploaghese ricade in un progetto sovracomunale del quale fanno parte anche i Comuni di Banari, Bonorva, Cargeghe, Chiaramonti, Codrongianos, Giave, Muros, Nulvi, Osilo, Ossi, Padria, Pozzomaggiore, Thiesi e Tissi.



Molto soddisfatto il primo cittadino: «Quando siamo stati eletti, nella primavera del 2015, il nostro paese era costretto a fare uso di autobotti per consentire ai nostri concittadini di avere il minimo d’ acqua necessario. Il problema delle risorse idriche era prioritario, conosciuto anche dai tecnici e dai vertici di Abbanoa con cui abbiamo avuto continue interlocuzioni ottenendo diversi interventi atti a ridurre l'emergenza. Nell’estate del 2015, ho personalmente partecipato ad una conferenza di servizi con i tecnici dell'Ente gestore delle acque della Sardegna ed Abbanoa in cui si è dato il via libera al programma di interventi che coglieva puntualmente le esigenze della nostra comunità. Con questi lavori puntiamo a risolvere definitivamente i problemi di distribuzione dell’acqua nel nostro paese. Ovviamente, un cantiere così vasto comporterà certamente dei disagi che cercheremo di ridurre al minimo, ma siamo certi che i nostri concittadini comprenderanno l'importanza di queste opere. Secondo il cronoprogramma divulgato da Abbanoa i lavori nel territorio ploaghese dovrebbero iniziare a fine autunno».



Nella foto: il progetto degli interventi Commenti PLOAGHE - Con l'invio della comunicazione da parte di Abbanoa ai Comuni interessati, sono stati definitivamente consegnati i lavori di “Efficientamento reti idriche e allacci-Distretto 6-Lotto 6.2” che comprende, fra gli altri Comuni, quello di Ploaghe. Proprio a Ploaghe è previsto l'intervento più consistente, pari a circa il 20percento dei 7,5milioni di euro totali destinati al progetto. Infatti, saranno circa 5chilometri di nuove condotte quelle che verranno realizzate nei prossimi mesi nel paese del sindaco Carlo Sotgiu. L’Amministrazione comunale ha appreso con soddisfazione l’avvenuta della consegna dei lavori del maxi appalto finanziato con fondi Cipe, che ricadranno sia nella zona del centro storico, già oggetto in questi anni di numerosi interventi, sia in altre zone del paese come “Sa tanca de su calonigu” e la parte alta del paese come Via Verdi ed altre strade della zona.Verranno sostituite le tubature che in molti casi hanno oltre cinquant'anni di attività e sono state negli anni realizzate con materiali più svariati: da tubi in metallo ormai corrosi ed otturati a reti realizzate in polietilene dalla scarsa durata nel tempo. Al loro posto saranno posate nuove condotte in ghisa sferoidale, materiale che garantisce la migliore tenuta, con rivestimento in zinco metallico e finitura in vernice bituminosa. Le reti saranno dotate di pozzetti di scarico e sfiati, saracinesche di intercettazione, allacci nuovi alle utenze fino al rifacimento delle nicchie di collegamento all'esterno delle proprietà private. Inoltre, le nuove infrastrutture, saranno totalmente georeferenziate per una migliore gestione ed una precisa individuazione una volta interrate. L’intervento ploaghese ricade in un progetto sovracomunale del quale fanno parte anche i Comuni di Banari, Bonorva, Cargeghe, Chiaramonti, Codrongianos, Giave, Muros, Nulvi, Osilo, Ossi, Padria, Pozzomaggiore, Thiesi e Tissi.Molto soddisfatto il primo cittadino: «Quando siamo stati eletti, nella primavera del 2015, il nostro paese era costretto a fare uso di autobotti per consentire ai nostri concittadini di avere il minimo d’ acqua necessario. Il problema delle risorse idriche era prioritario, conosciuto anche dai tecnici e dai vertici di Abbanoa con cui abbiamo avuto continue interlocuzioni ottenendo diversi interventi atti a ridurre l'emergenza. Nell’estate del 2015, ho personalmente partecipato ad una conferenza di servizi con i tecnici dell'Ente gestore delle acque della Sardegna ed Abbanoa in cui si è dato il via libera al programma di interventi che coglieva puntualmente le esigenze della nostra comunità. Con questi lavori puntiamo a risolvere definitivamente i problemi di distribuzione dell’acqua nel nostro paese. Ovviamente, un cantiere così vasto comporterà certamente dei disagi che cercheremo di ridurre al minimo, ma siamo certi che i nostri concittadini comprenderanno l'importanza di queste opere. Secondo il cronoprogramma divulgato da Abbanoa i lavori nel territorio ploaghese dovrebbero iniziare a fine autunno».Nella foto: il progetto degli interventi