Cor 17:10 A San Giovanni sport per tutti Non solo dog beach ad associazioni. Anche un tratto di San Giovanni, totalmente interdetto alla balneazione per l´intera stagione turistica, sarà destinato alla pratica sportiva. A breve la manifestazione d´interesse







La delibera che autorizza il competente dirigente ad attivare le manifestazioni d'interesse rivolte ad associazioni sportive e dilettantistiche è stata approvata lo scorso 28 maggio su proposta degli uffici demaniali ma, fatto abbastanza anomalo trattandosi di argomenti di strettissima attinenza con i settori ambiente e sport, in assenza di entrambi gli assessori. «L’obbiettivo - spiega così l’assessore comunale al Demanio Giovanna Caria - è quello di dare la possibilità ai bambini e ai ragazzi che hanno sofferto particolarmente il periodo di chiusura, senza sport e senza scuola, di ritrovare socialità e attività motoria in un'area che soddisfa le esigenze anche dal punto di vista della sicurezza».



Rimane un problema non secondario, sul quale sarà bene che l'amministrazione e le autorità competenti in materia vigilino con estrema attenzione, trattandosi di salute pubblica: l'intero tratto di mare prospiciente all'area individuata, risulta interdetto alla balneazione per l'intera stagione turistica 2020 a causa dei numerosi fuori norma registrati nella corrispondente stazione balneare. Nell'acqua è consentita soltanto l'elioterapia ma obbligatoriamente vietati tuffi e bagni [ Commenti ALGHERO - Non solo una nuova vita per le dog beach, da sempre dimenticate in città [ GUARDA LE IMMAGINI ], anche una parte del litorale del Lido di San Giovanni, ad Alghero, sarà destinata alla pratica sportiva. Nel rispetto delle misure adottate dal Governo e dalla Regione autonoma della Sardegna, che da lunedì 15 giugno consentono le attività ludiche ricreative ed educative per bambini, all’aria aperta ed al chiuso, l’Amministrazione comunale ha deciso di destinare parte della spiaggia a queste attività. La zona è compresa tra il canale di San Giovanni e la parte di spiaggia oltre la rotatoria, in corrispondenza della via Ales.La delibera che autorizza il competente dirigente ad attivare le manifestazioni d'interesse rivolte ad associazioni sportive e dilettantistiche è stata approvata lo scorso 28 maggio su proposta degli uffici demaniali ma, fatto abbastanza anomalo trattandosi di argomenti di strettissima attinenza con i settori ambiente e sport, in assenza di entrambi gli assessori. «L’obbiettivo - spiega così l’assessore comunale al Demanio Giovanna Caria - è quello di dare la possibilità ai bambini e ai ragazzi che hanno sofferto particolarmente il periodo di chiusura, senza sport e senza scuola, di ritrovare socialità e attività motoria in un'area che soddisfa le esigenze anche dal punto di vista della sicurezza».Rimane un problema non secondario, sul quale sarà bene che l'amministrazione e le autorità competenti in materia vigilino con estrema attenzione, trattandosi di salute pubblica: l'intero tratto di mare prospiciente all'area individuata, risulta interdetto alla balneazione per l'intera stagione turistica 2020 a causa dei numerosi fuori norma registrati nella corrispondente stazione balneare. Nell'acqua è consentita soltanto l'elioterapia ma obbligatoriamente vietati tuffi e bagni [ LEGGI ]. In ossequio ad un criterio di massima cautela e nel rispetto di tutte le misure e comportamenti rispettosi delle misure di prevenzione anti-contagio, le attività sportive individuali che si possono svolgere sono molteplici (beach tennis, padel, aquilonismo, bocce, canottaggio, ecc.), oltre ad altre attività ludico-ricreative individuali che possono essere realizzate nelle spiagge.