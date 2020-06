Red 15:29 Tutela degli animali: Commissione a Sassari La Sesta Commissione consiliare è convocata per domani mattina, nella sala del Consiglio comunale, per trattare l´approvazione della parziale modifica del regolamento per la tutela degli animali, unico argomento all’ordine del giorno



Commenti SASSARI - La Sesta Commissione consiliare è convocata per domani, giovedì 11 giugno, alle 12, nella sala del Consiglio comunale di Sassari, per trattare l'approvazione della parziale modifica del regolamento per la tutela degli animali, unico argomento all’ordine del giorno. La stessa Commissione è convocata anche venerdì 12, alle 9, nella stessa sala, per la verifica dell'attuazione delle linee programmatiche del sindaco-Articolo 77 del regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale. Prevista l'audizione dell'assessore comunale all'Ambiente Antonella Lugliè.