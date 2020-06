Red 18:05 Tortolì: biblioteca riapre su appuntamento Dopo il lockdown, dovuto all´emergenza Covid-19, la Biblioteca comunale “Emilio e Joyce Lussu” di Via Vittorio Emanuele 23 riapre i battenti per il prestito e ritiro di libri previo appuntamento, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, nel rispetto delle misure di contenimento del contagio e seguendo le indicazioni del Mibact e dell´Associazione italiana biblioteche







Per il momento, il servizio di Prestito interbibliotecario rimane sospeso. Potranno essere dati in prestito solo i documenti presenti nella Biblioteca comunale di Tortolì. Per evitare la permanenza nei locali, non si potrà studiare e consultare i libri in loco ed utilizzare le postazioni internet, ma sarà garantito il servizio di prestito e restituzione. In attesa di un lento ritorno alla normalità, per ora non si potrà accedere agli scaffali. Per questo motivo e per evitare file al banco prestiti, i gestori della Biblioteca invitano gli utenti a consultare da casa il catalogo di tutti i documenti per verificarne la disponibilità al prestito: dalla home page di Librami è possibile restringere la ricerca alla sola biblioteca di Tortolì.



