Red 12:24 Illuminazione pubblica: nuovi led in Vicolo Brin Sostituzione di pali in Via Sassari ed in Via dell’Industria. L’Amministrazione comunale ha stanziato 10mila euro per interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti







«In Vicolo Brin, sia i residenti che i titolari di una attività produttiva ci avevano segnalato la necessità di procedere al ripristino dell'illuminazione. Abbiamo trovato le risorse economiche e saranno installati sette proiettori led – sottolinea l’assessore comunale ai Lavori pubblici Alessandro Derudas – che contribuiranno a migliorare la visibilità e la sicurezza del vicolo».



In programma anche il posizionamento di sei corpi luminosi in Via Sassari e di uno in Via dell’Industria. «In seguito a un sopralluogo i tecnici avevano verificato che i pali erano corrosi e bucati alla base. C'era, quindi, un problema relativo alla sicurezza degli impianti. L'azienda ha già proceduto alla rimozione e ora, con questo finanziamento, potremo dare il via libera all'installazione – conclude l’assessore – ripristinando l’illuminazione pubblica originale anche in queste strade». Commenti PORTO TORRES – Una nuova illuminazione a led in Vicolo Brin e nuovi pali della luce in Via Sassari ed in Via dell’Industria, in sostituzione di quelli già rimossi in quanto obsoleti e pericolosi per la sicurezza delle persone. L'Amministrazione comunale ha predisposto la determina di assegnazione a favore della Engie servizi, che dovrà procedere all'esecuzione dei lavori, per i quali è prevista una spesa di 10.400euro.«In Vicolo Brin, sia i residenti che i titolari di una attività produttiva ci avevano segnalato la necessità di procedere al ripristino dell'illuminazione. Abbiamo trovato le risorse economiche e saranno installati sette proiettori led – sottolinea l’assessore comunale ai Lavori pubblici Alessandro Derudas – che contribuiranno a migliorare la visibilità e la sicurezza del vicolo».In programma anche il posizionamento di sei corpi luminosi in Via Sassari e di uno in Via dell’Industria. «In seguito a un sopralluogo i tecnici avevano verificato che i pali erano corrosi e bucati alla base. C'era, quindi, un problema relativo alla sicurezza degli impianti. L'azienda ha già proceduto alla rimozione e ora, con questo finanziamento, potremo dare il via libera all'installazione – conclude l’assessore – ripristinando l’illuminazione pubblica originale anche in queste strade».