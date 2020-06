Cor 9:00 Air Nostrum, charter su Alghero

Cancellazioni confermate intanto per i collegamenti Commenti ALGHERO - Si ricompone a fatica il networkper il 2020 della Sogeaal, la società di gestione dell'aeroporto di Alghero, che rispetto alle previsioni di crescita - come ampiamente prevedibile dopo lo stop- risulterà pesantemente ridimensionato per collegamenti attivi e frequenze.Arrivano le prime conferme dei voli charter sul Riviera del corallo. Il piano voli ufficiale al 12 giugno prevede i tre collegamenti operati tutti i giovedì dalla compagnia aerea regionale spagnola con sede a Valencia, Air Nostrum, su vettori. Destinazione La Coruna, Bilbao e Saragozza, con avvio delle operazioni dal 2 luglio 2020. Considerato il periodo e le poche certezze sull'andamento delle vendite però, bisognerà comunque capire se il tour operator Europlayas che gestisce il pacchetto sarà realmente in grado di atterrare in Sardegna.Cancellazioni confermate intanto per i collegamenti easyJet da Alghero con gli aeroporti di Ginevra, Berlino e Basilea e slittamento al 22 luglio per l'Alghero-Dublino dell' Aer Lingus