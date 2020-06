Antonio Burruni 21:29 Cagliari, vittoria all´ultimo respiro Una rete di Simeone al 93´ da i tre punti alla compagine isolana sul campo della Spal, nel match valido per la 27esima giornata del campionato di serie A. I rossoblu non vincevano dal 2 dicembre. Primo successo per l´allenatore Walter Zenga dopo la sconfitta di Verona







PRIMO TEMPO. Al 3', su azione d'angolo, Vicari ci prova di tacco sul primo palo, ma la palla si spegne sul fondo. Al 10', ammonito Strefezza. Due minuti dopo, giallo anche per Ionita. Al 26', una punizione di Rog costringe Letica al miracolo: la palla non ha varcato completamente la linea di porta. Joao Pedro ci prova prima di testa e poi di sinistro: nela prima occasione la mira è alta, mentre nella seconda centra un difensore locale. Al 36', ammonito Nandez. Un minuto dopo, giallo anche per Rog. Al 44', ammonito Bonifazi. L'arbitro concede 4' di recupero. Al 46', torre di Petagna per Strefezza, che calcia alto. Si va negli spogliatoi sul risultato di partenza.



SECONDO TEMPO. In apertura, da fuori, Cionek chiama Olsen alla parata a terra. Al 49', cross di Mattiello dalla destra, arriva Pellegrini sull'out opposto, ma la sua conclusione al volo di spegne sul fondo. Al 54' ci prova Simeone dalla distanza, ma Letica fa buona guardia. Un minuto dopo, primi cambi del match, con Missiroli e Dabo per Castro e D'Alessandro. Altro doppio cambio locale al 62', con Sala e Valoti che lasciano il campo sostituiti da Reca e Fares. Tre minuti dopo, prima risposta di mister Zenga, con Lykogiannis e Birsa per Pellegrini e Ionita. Al 72', Cacciatore e Ragatzu subentrano a Pisacane ed a Mattiello. Tre minuti dopo, ammonito Valdifiori. Ultimo cambio ferrarese al 79', con l'ex rossoblu Cerri che subentra a Strefezza. Due minuti dopo, Joao Pedro anticipa tutti di testa, ma la mira è alta. All'84', cross di Fares dalla sinistra, Cerri devia sottomisura, Olsen salva tutto col corpo e Petagna calcia altissimo. L'arbitro concede 5' di recupero. Al 92', la Spal non trova l'occasione per battere a rete e riparte l'azione del Cagliari: Rog lavora palla sulla tre quarti e batte a rete, Letica ribatte, Joao Pedro è il più pronto, cross al centro per Simeone, che da due passi insacca di testa. Al 94', Joao Pedro cede il posto all'esordiente Andrea Carboni. Si gioca fino al 96': il Cagliari festeggia i tre punti.



SPAL-CAGLIARI 0-1:

SPAL: Letica, Cionek, Vicari, Bonifazi, Sala (17'st Reca), Valoti (18'st Fares), Valdifiori, Castro (10'st Missiroli), D’Alessandro (10'st Dabo), Petagna, Strefezza (34'st Strefezza). Allenatore Gigi Di Biagio.

CAGLIARI: Olsen, Walukiewicz, Pisacane (26'st Cacciatore), Klavan, Mattiello (26'st Ragatzu), Nandez, Rog, Pellegrini (20'st Lykogiannis), Ionita (20'st Birsa), Joao Pedro (49'st Carboni), Simeone. Allenatore Walter Zenga.

ARBITRO: Rosario Abisso di Palermo.

RETE: 48'st Simeone.



