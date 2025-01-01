Alguer.it
Militari israeliani in Sardegna: interrogazione di Ghirra
S.A. 21:57
Militari israeliani in Sardegna: interrogazione di Ghirra
La denuncia è di Francesca Ghirra, deputata dei Progressisti: non accetteremo che la nostra Sardegna diventi terra di svago per militari accusati di crimini di guerra. Cercheremo di sapere la verità con tutti gli strumenti a nostra disposizione
Militari israeliani in Sardegna: interrogazione di Ghirra

CAGLIARI - Nei giorni scorsi ho depositato un'interrogazione ai Ministri Crosetto, Piantedosi e Tajani per sapere se siano stati siglati accordi con Israele per consentire ai soldati dell'Idf reduci dal conflitto in Palestina di trascorrere periodi di "decompressione" nei resort di lusso sardi e marchigiani. La denuncia è di Francesca Ghirra, deputata dei Progressisti che prosegue: «La risposta di Piantedosi, che li ha paragonati a comitive culturali o gruppi sportivi, è stata a dir poco imbarazzante, ma non più del silenzio di Tajani, che - in un'informativa resa alle Camere - ha liquidato in soli 20 minuti i cruciali temi della guerra in Medioriente e in Ucraina e sulla questione dei dazi».

«Non accetteremo che la nostra Sardegna diventi terra di svago per militari accusati di crimini di guerra. Cercheremo di sapere la verità con tutti gli strumenti a nostra disposizione» incalza Ghirra. «Il Governo italiano continua a balbettare frasi di circostanza senza far niente per fermare il genocidio a Gaza e porre fine alla carestia messa in atto da Netanyahu, che sta causando migliaia di morti tra la popolazione civile, sterminando intere generazioni di bambini" conclude la deputata "pretendiamo chiarezza e una presa di posizione forte, mentre finora abbiamo assistito esclusivamente a una reticente complicità. L'Italia alzi la voce, riconosca lo Stato di Palestina e si attivi per fermare questa strage di innocenti»

Nella foto: Francesca Ghirra, deputata dei Progressisti
