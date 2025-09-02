S.A. 15:15 Coppa Italia: Alghero in casa del Perfugas Domenica alle 17:00 al“Badu e Linos” di Perfugas è in programma il match di ritorno di Coppa Italia contro il San Giorgio Perfugas



ALGHERO - Dopo il largo successo dell’andata, conclusasi con il risultato di 6-1 per l’Alghero, la squadra giallorossa si prepara ad affrontare la gara di ritorno contro il San Giorgio Perfugas, in programma domenica 7 settembre alle 17:00 presso il Comunale “Badu e Linos”. Il match rappresenta un passo importante per consolidare il cammino della formazione algherese nella competizione. Mister e giocatori sono concentrati nel confermare quanto di buono mostrato nella prima sfida, affrontata con determinazione e qualità di gioco.



A sottolineare lo spirito del gruppo, arrivano anche le parole del capitano Stefano Mereu: «Il ritorno contro il Perfugas non sarà di sicuro una partita semplice, siamo chiamati a ripetere quello che è stato fatto all’andata» - afferma Mereu - «Sarà l’occasione per il mister di dare spazio a qualche giovane o a qualche grande che ha giocato di meno. Speriamo che i tifosi arrivino numerosi anche in trasferta per questa gara di ritorno».



L’Alghero spera nel supporto dei propri tifosi e a tal proposito ricorda che è ancora possibile sottoscrivere gli abbonamenti per le partite casalinghe di campionato della stagione 2025/26. Sono 3 i diversi punti vendita: il Rafel Restaurant & Loungebar in via Lido 20, il Cafè del Principe in via Antonio de Curtis 1 e Muglia Gas in via XX Settembre 157. Con l’abbonamento le tifose e i tifosi hanno la possibilità di abbattere il costo di quasi il 50% rispetto alla singola partita. Ci sarà tempo sino al 14 settembre.