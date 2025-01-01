Alguer.it
Il Mariotti se lo aggiudica l´Alghero calcio
C´è la determinazione di aggiudicazione provvisoria a favore dell´Asd Alghero Calcio che batte la concorrenza della F.C. Alghero Srl
ALGHERO - Al centro di infuocate polemiche per le modalità di pubblicazione dell'avviso, la concessione in uso temporaneo dell'impianto sportivo comunale Mariotti, per la stagione 2025-2026 se la aggiudica l'Asd Alghero calcio. Batte la concorrenza della F.C. Alghero Srl nel punteggio attribuito dalla commissione esaminatrice presieduta dal dirigente del settore IV Pianificazione e valorizzazione territoriale, servizio Demanio, Pietro Nurra.
