Alghero calcio: debutto casalingo in Coppa Italia Domenica alle 17:00 al "Pino Cuccureddu" di Maria Pia è in programma il match di Coppa Italia contro il Perfugas



ALGHERO - Domenica 31 agosto alle ore 17:00 l’Alghero scende in campo al “PinoCuccureddu” di Maria Pia contro il Perfugas per la gara di andata di Coppa Italia Promozione. Per i giallorossi si tratta dell’esordio stagionale in casa. «La prima partita ufficiale è sempre importante, sia per dare un ulteriore riscontro al lavoro svolto nell’ultimo mese, sia perchè ci presentiamo per la prima volta davanti ai nostri tifosi - afferma mister Giorico - Affrontiamo una squadra neopromossa che avrà dalla sua entusiasmo e voglia di ben figurare nella nuova categoria, spero che ne scaturisca una partita interessante sotto il profilo tecnico ed agonistico e che possa divertire il pubblico che prevedo numeroso».



L’Alghero spera nel supporto dei propri tifosi in questo debutto. E 'ancora possibile sottoscrivere gli abbonamenti per le partite casalinghe di campionato della stagione 2025/26. Sono 3 i diversi punti vendita: il Rafel Restaurant & Loungebar in via Lido 20, il Cafè del Principe in via Antonio de Curtis 1 e Muglia Gas in via XX Settembre 157. Con l’abbonamento le tifose e i tifosi hanno la possibilità di abbattere il costo di quasi il 50% rispetto alla singola partita. Ci sarà tempo sino al 14 settembre.