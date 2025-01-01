Alguer.it
Cor 9:48
Coppa Italia: Alghero stacca il pass per gli ottavi
Coppa Italia di Promozione: Olaizola la sblocca sullo scadere e regala la seconda vittoria ai giallorossi. Termina con il punteggio di 0-1 (agg. 1-7) al “Badu e Linos”
Coppa Italia: Alghero stacca il pass per gli ottavi

ALGHERO - Al comunale di Perfugas è andato in scena il ritorno del primo turno di Coppa Italia tra San Giorgio e Alghero: dopo il largo successo giallorosso per 6-1 all’andata, la sfida di ritorno si è chiusa con un più contenuto 0-1, confermando comunque la qualificazione dell’Alghero al turno successivo.

Avvio del match sicuramente meno entusiasmante rispetto a quello d’andata, poche occasioni create da entrambe le parti. Al 20' la San Giorgio si avvicina alla rete ma Carta con un grande riflesso nega la gioia ai padroni di casa. Sempre la San Giorgio in avanti al 35' che prova a sbloccare il risultato con Seltonrijch, ancora una volta l’estremo difensore giallorosso a dire di no. Si conclude 0-0 il primo tempo. Al 10' minuto della ripresa Olaizola cerca la porta dai 30 metri su punizione: palla che esce di poco alta. 3 minuti dopo lo stesso Olaizola ci riprova sempre su punizione ma stavolta è facile la presa per Saragato.

Scorre il 16' minuto sul cronometro, San Giorgio vicino al vantaggio con il solito Seltonrijch: tiro a giro che sfiora il palo. Al 38' Fadda mette in mezzo dalla sinistra, Olaizola conclude ma palla che finisce al lato. Un minuto dopo Cossu porta palla fino al limite, serve Olaizola che dopo svariati tentativi trova la rete imbucando a fil di palo, questa volta Saragato non può nulla.
Termina 0-1 al “Badu e Linos”, l’Alghero ottiene il pass per gli ottavi.

SAN GIORGIO – ALGHERO 0-1
ALGHERO: Carta, Marras (Scognamillo), Manunta, Fadda, Chessa (Cossu), Daga, Olaizola, Roccuzzo (Mereu), Oggiano (Baraye), A. Scanu (Carboni), Barboza. In panchina: Milia, Pinna A., Mereu, Carboni, Scognamillo, Monaco, Martinelli, Cossu, Baraye. Allenatore: Mauro Giorico. SAN GIORGIO: Saragato, Biasiato, Lostia, Pitruzzello, Romero, Sassu, Soggia, Desole, Giagheddu, Seltorijch, Alcazar. In panchina: Muntoni, Cassano, Ruiu, Desole G., Langasco. Allenatore: Paolo Piga. ARBITRO: Alessio Nonna di Sassari. RETI: (39' st) Olaizola.
AMMONITI: Soggia, Romero, Baraye, Barboza.
