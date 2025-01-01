S.A. 9:05 Alghero debutta in campionato contro il Bosa Domenica alle 16:00 al “Bartolomeo Cabula” di Bosa è in programma la prima partita del campionato di promozione contro il Bosa



ALGHERO - Dopo le prime due convincenti uscite in Coppa Italia, che hanno fruttato il passaggio del turno, l’Alghero è pronto a fare il suo debutto in campionato. Domenica 14 Settembre la squadra giallorossa scenderà in campo a Bosa per affrontare i padroni di casa nella prima giornata del girone B di Promozione. Sarà un appuntamento importante per dare continuità al buon lavoro svolto finora e iniziare con il piede giusto la nuova stagione. Alla vigilia del debutto in campionato, il tecnico giallorosso Mauro Giorico ha condiviso le sue sensazioni e le aspettative in vista della sfida di Bosa: «Prima di campionato impegnativa perchè incontriamo un’avversaria che è sempre riuscita ad allestire formazioni di ottima qualità, guidata da un ottimo allenatore come Tore Carboni. L’Alghero deve iniziare bene questo torneo, sono fiducioso, la mia squadra si esprimerà al meglio».