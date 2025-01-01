Cor 6:36 L’Alghero vince e convince all´esordio Coppa Italia di Promozione (primo turno). Esordio perfetto: l’Alghero domina il primo turno di Coppa Italia davanti ai propri tifosi. Domenica la gara di ritorno al “Badu e Linos”



ALGHERO - L’Alghero vince e convince nella prima partita ufficiale della stagione 2025/26. Sono i giallorossi ad aggiudicarsi la vittoria contro la neopromossa Perfugas nel turno di andata di Coppa Italia Promozione. Al “Pino Cuccureddu” di Maria Pia finisce 6-1 per i padroni di casa.

Inizio pimpante dei giallorossi che al 6' minuto sbloccano la gara: calcio d’angolo di Olaizola e colpo di testa di Barboza che firma il vantaggio.



Passano 5 minuti e arriva il raddoppio con Olaizola che porta palla e dopo aver saltato due uomini inasacca alla sinistra di Saragato. Il Perfugas prova a reagire ma non crea occasioni pericolose. I padroni di casa continuano a spingere e trovano la terza rete con Carboni che salta due uomini in area, crossa al centro e trova Barboza che sigla il tapin a porta vuota. L’ultimo squillo del primo tempo è sempre dell’Alghero che su calcio d’angolo di Mereu trova la rete con un colpo di testa di Fadda che vale il 4-0.



Nella ripresa l’Alghero scende in campo con il giusto approccio e firma il 5-0: incursione di Paolo Pinna sulla destra, cross al centro e ancora Barboza di testa per la tripletta personale. Il Perfugas ci prova e trova la rete su colpo di testa di Sassu da calcio d’angolo. Alla mezz’ora il perfugas rimane in dieci: rosso rimediato da Casu per proteste. All’85' Chessa serve Oggiano che dalla destra disegna un diagonale perfetto, Saragato non può nulla e giallorossi che si portano sul punteggio di 6-1. Nel recupero Matteo Secchi ferma irregolarmente Baraye e rimedia il secondo cartellino rosso a favore del Perfugas. Domenica prossima è fissata la gara di ritorno al Comunale Badu e Linos di Perfugas.



ALGHERO – PERFUGAS 6-1

ALGHERO: Carta (Piga), A. Pinna (Manunta), Mereu (Chessa), Fadda, Carboni (Cossu), Barboza, Olaizola, Roccuzzo, Scognamillo, P. Pinna (Oggiano), Baraye. In panchina: Milia, Piga, Chessa, Manunta, Cossu, Oggiano, Martinelli, Marras, Scanu. Allenatore: Mauro Giorico.



PERFUGAS: Saragato, Biasiato, Casu, Pitruzzello, Romero, Sassu, Langasco, Desole, Secchi, Seltorijch, Alcazar. In panchina: Muntoni, Cassano, Ruiu, Lostia, Soggia, Giagheddu. Allenatore: Paolo Piga.



ARBITRO: Federico Isu di Cagliari RETI: (6' pt) Barboza; (12' pt Olaizola, (25' pt) Barboza, (45'+1' pt) Fadda, (25' st) Barboza, (27' st) Sassu, (40' st) Oggiano.