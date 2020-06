Red 9:13

Alghero: riprende il Mercatino del collezionismo

ALGHERO - Sabato 27 giugno, riprenderà il Mercatino del collezionismo, organizzato dal Circolo Filatelico, numismatico, del collezionismo e modellismo algherese ed interrotto nei mesi scorsi a causa dell’emergenza dovuta all’epidemia di Covid-19. Dalle 8 alle 20, si potranno trovare gli stand espositivi nella parte di Via Kennedy che va da Largo San Francesco a Via XX settembre e nella stessa via, nello slargo di Piazza Sulis, a lato dell’Istituto Alberghiero. Per l’emergenza ancora in atto riguardante il Covid-19, gli spazi fra un venditore e l’altro saranno distaccati di un metro e quindi l’esposizione sarà temporaneamente più sviluppata in lunghezza, in attesa di un auspicabile ritorno alla normalità. Il mercatino si terrà nei mesi prossimi («salvo ulteriori disposizioni restrittive che ci auguriamo non avvengano», sottolineano gli organizzatori) nella stessa sede l’ultimo sabato di ogni mese e presenterà numerosi oggetti di collezionismo fra cui francobolli, cartoline, porcellane antiche, vecchie macchine fotografiche, antiche lampade, libri, cestini fatti a mano, dischi in vinile e relativi grammofoni, nonché «tanti oggetti in uso una volta che oggi sono sempre belli da tenere in casa. Viste le ottime previsioni meteorologiche e la presenza di numerosi turisti nella nostra città, auspichiamo una larga partecipazione all’evento», concludono dal Circolo Filatelico, numismatico, del collezionismo e modellismo algherese.