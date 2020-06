Red 23:06 Incendi: elicotteri ad Arbus e Orani Oggi, ventuno roghi hanno ferito la Sardegna. Di questi, due hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale, rispettivamente, nelle campagne di Is Arenas s´acqua e s´ollastu e di Nasa Liscoi



CAGLIARI – Oggi (mercoledì), ventuno incendi hanno ferito la Sardegna. Di questi, due hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale, rispettivamente, nelle campagne di Is Arenas S'acqua e s'ollastu e di Nasa Liscoi.



Il primo rogo è divampato nelle campagne di Arbus, in località Is Arenas s'acqua e s'ollastu, dove sono intervenuti due elicotteri provenienti dalle basi di Fenosu e di Marganai. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Guspini, coadiuvata dal personale specializzato del Gruppo di analisi e uso del fuoco della Forestale di Cagliari. Con loro, hanno collaborato due squadre di volontari di Pabillonis e di Guspini. L’incendio ha percorso una superficie di circa 8ettari di erbe basse, sparse in ambiente secco. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 17.14.



Il secondo incendio si è registrato nell'agro di Orani, in località Nasa Liscoi, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Farcana. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Orani, coadiuvata dal personale specializzato Gauf di Nuoro, dal personale eliportato e da due squadre di volontari di Nuoro. L’incendio ha percorso una superficie di circa 2ettari, macchia mediterranea alta (fino a 3,5metri), pascoli arborati e cespugliati in ambiente secco. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 18.18.