Aou Sassari: negli ospedali percorsi più agevoli

«Un ulteriore passo per il miglioramento dell'umanizzazione delle cure e dei percorsi all’interno dei nostri presidi – afferma il direttore sanitario dell’Aou di Sassari Bruno Contu – Garantiamo, così, all’utente fragile la disponibilità immediata di un ausilio necessario per spostarsi e accedere alle strutture sanitarie quindi per raggiungere, attraverso i percorsi interni, il reparto o l'ambulatorio di destinazione». Il servizio è rivolto non solo agli anziani con problemi di deambulazione, ma anche ai giovani con patologie acute o invalidanti che ne limitano o impediscono la deambulazione. «In generale quindi – aggiunge Contu - lo potranno utilizzare quei cittadini che presentano particolari condizioni e che si rivolgono alle nostre strutture per bisogni di salute, sia nelle condizioni di elezione, sia nelle situazioni cliniche acute che richiedono l'accesso immediato ai servizi di accettazione e ricovero».



Per usufruire del servizio è sufficiente rivolgersi al personale del servizio "Informazione e accoglienza" agli ingressi dei plessi ospedalieri e dei relativi padiglioni e lasciare un proprio documento di identità. All'utente sarà consegnata gratuitamente una sedia a rotelle dalla dotazione di presidi in custodia che potrà essere utilizzata in ambito ospedaliero per tutto il tempo necessario. A conclusione del percorso, l'utente dovrà riconsegnare la sedia a rotelle al personale e ritirare il documento. Per la realizzazione del servizio, l'Aou di Sassari ha acquistato di recente una dotazione sufficiente di sedie a rotelle, che hanno superato positivamente le prove di collaudo e di congruità, e che in parte saranno messe a disposizione anche dei reparti per il trasporto dei pazienti ricoverati per visite ambulatoriali.