Red 23:42 Abbatte una ringhiera: auto in bilico a Castelsardo Questa mattina, per cause non accertate, un 85enne, al volante della sua autovettura, ha abbattuto una ringhiera mentre si trovava in prossimità del castello dei Doria



CASTELSARDO – Questa mattina (venerdì), attorno alle 9.30, la Sala operativa del Comando dei Vigili del fuoco di Sassari ha ricevuto una chiamata da Castelsardo. Per cause non accertate, un 85enne, al volante della sua autovettura, ha abbattuto una ringhiera mentre si trovava in prossimità del castello dei Doria.



L'autovettura è rimasta in bilico. Pronto l'intervento della Squadra operativa dalla sede centrale dei Vigili del fuoco, che ha provveduto alla messa in sicurezza della zona interessata dall'evento e della vettura.



I Vigili del fuoco hanno soccorso il conducente estraendolo dal veicolo utilizzando tecniche Saf, visto la posizione in cui si trovava. Sul posto anche la Polizia locale ed il 118, che hanno operato per quanto di loro competenza.



Nella foto: un momento dei soccorsi